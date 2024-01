ANWB: niet veel stormincidenten op de weg

De ANWB ziet niet veel incidenten op de weg als gevolg van storm Isha. De verkeersdienst hield rekening met een zwaardere ochtendspits dan normaal door harde wind en regen.

Op de A7 in Noord-Holland, waar code oranje geldt, is een boom op de weg terechtgekomen en is het dak van een vrachtwagen gewaaid en op de voorruit van een auto beland. En op de A12 heeft een voertuig een lading glasplaten verloren, wat volgens een woordvoerder van de ANWB door de wind zou kunnen komen. Er staat 16 kilometer file tussen Gouda en De Meern. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur.