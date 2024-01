Een man heeft in Maarheeze een steekwond in zijn gezicht opgelopen, nadat er op het station van die Noord-Brabantse plaats op zondagavond rond 23.00 uur een vechtpartij was uitgebroken, meldt de politie. Gealarmeerde agenten hielden zes mannen aan.

Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is nog niet bekend. De politie zegt daar momenteel nog onderzoek naar te doen.