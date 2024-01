Grote steden willen steun Rijk voor meer opvangplekken daklozen

De vier grootste gemeenten van het land, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) willen extra financiële steun van het Rijk om meer opvangplekken voor daklozen op te zetten.

“Het aantal mensen dat dakloos is, is fors aan het toenemen”, zo stelt de G4. “De afgelopen maanden is de opvangcapaciteit met 650 plekken verdeeld over de vier steden noodgedwongen vergroot om de meest kwetsbare mensen een veilige slaapplek te bieden.”

De steden doen een oproep aan Tweede Kamerleden om bij de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS meer geld vrij te maken voor de tijdelijke opvang en financiering niet juist terug te schroeven. Ook moet er meer aandacht komen voor het woningtekort en de doorstroming op de woonmarkt.

“Het is echt code rood nu, waarbij het woonprobleem een zorgprobleem wordt”, stelt de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Opvang). “We ervaren een toenemende vraag van mensen die het zelf niet meer redden. Uit nieuwe tellingen in het zuiden van het land weten we dat het om duizenden mensen meer moet gaan die thuisloos zijn of tijdelijk onderdak vinden.”

Om in 2030 geen dakloosheid meer te hebben is volgens de G4, naast voldoende betaalbare woningen, een structureel bedrag nodig van 100 miljoen euro per jaar, waarmee gemeenten meerjarig zekerheid krijgen om meer mensen een dak boven het hoofd te bieden.