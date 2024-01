De inhoud van het verdachte pakketje dat maandag bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag was gevonden, is ongevaarlijk, meldt de politie. Het pakketje was door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) meegenomen voor verder onderzoek.

De omgeving van de Prins Clauslaan waar het pakketje werd gevonden, was korte tijd afgezet.