Utrechtse moeder verdacht van vergiftigen eigen baby

Het Openbaar Ministerie beschuldigt een 37-jarige vrouw uit Utrecht ervan dat ze heeft geprobeerd haar eigen baby van twee maanden oud te doden, door haar zieke dochtertje te vergiftigen. Ze was destijds werkzaam als arts. Ook zou ze haar zoontje, vanaf zijn geboorte in 2016, vier jaar lang ziek hebben gemaakt en gehouden.

Sarah V. wordt verdacht van poging tot moord op haar baby en zware mishandeling van een van haar andere kinderen. Dat vertelde de officier van justitie maandag in de Utrechtse rechtbank tijdens de inhoudelijke behandeling, waarbij veel mensen aanwezig zijn.

De moeder werd betrapt met meerdere flesjes met flink verdunde moedermelk met daarin grote hoeveelheden loperamide, een diarreeremmer. De vrouw zou dit meteen na de te vroege geboorte van het kindje in april 2020 door de moedermelk hebben gemengd en ook hebben meegebracht naar het ziekenhuis waar het kindje lag.

Twee maanden na de geboorte deed een arts van het kinderziekenhuis melding bij Veilig Thuis. Het kindje had namelijk onverklaarbare levensbedreigende hartritmestoornissen, groeiachterstand en ademhalingsproblemen.

Ook over het zoontje werden eerder meldingen gedaan. Volgens het OM heeft V. hem zwaar mishandeld en onvoldoende verzorgd. Dit kind had groeiachterstand en darmproblemen en moest vaak worden opgenomen. De moeder zou de artsen verkeerde informatie hebben doorgegeven en medisch advies niet goed hebben uitgevoerd. Zo zou ze hebben gerommeld met de katheter in het lichaam, waardoor infecties ontstonden.

Voor de zaak zijn zes zittingsdagen gepland. Er komen ook nog deskundigen aan het woord.