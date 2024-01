Eerste Kamer stemt met 43 stemmen in met de spreidingswet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de spreidingswet voor asielzoekers. Bij een hoofdelijke stemming over de politiek gevoelige wet stemden 43 senatoren voor de wet en 27 stemden tegen. De wet moet zorgen voor een evenredige opvang van asielzoekers over gemeenten. De wet gaat in op 1 februari.

Vorige week werd na twee dagen debatteren over de wet al duidelijk dat GroenLinks-PvdA, VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt en OPNL met de wet van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) zouden instemmen. Eén CDA’er, Hugo Doornhof, stemde tegen.

De stemming was iets later dan gepland, omdat de PVV op het laatste moment nog probeerde de stemming uit te stellen. Een motie daartoe werd met grote meerderheid verworpen.

Niet alleen de PVV is fel tegenstander van de wet, maar ook BBB, JA21, SGP en FVD. Martin van Rooijen van eenmansfractie 50Plus stemde dinsdag ook tegen de wet. Vorige week bekende hij nog geen kleur.

Van de 75 senatoren waren er vijf afwezig om verschillende redenen: twee van de BBB, een VVD’er, een CDA’er en een SP-senator.