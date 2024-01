Lareb wil meer onderzoek na meldingen over klachten na coronaprik

Bijwerkingencentrum Lareb pleit voor meer wetenschappelijk onderzoek naar een mogelijk verband tussen een patroon van langdurige gezondheidsklachten en coronavaccins. Het centrum heeft tot augustus vorig jaar in totaal 2282 meldingen ontvangen over mensen die in de vier weken na een coronavaccinatie klachten kregen die langer dan zes maanden aanhielden. De vraag is of die klachten verband hielden met vaccins, of toevallig relatief kort na de prik ontstonden door een andere oorzaak.

“Er is onvoldoende bewijs voor een mogelijk verband met de coronavaccins”, zegt het Lareb er direct bij. Op het totale aantal vaccinaties is het aantal meldingen relatief klein: meer dan 12 miljoen Nederlanders hebben coronavaccinaties ontvangen.

Dat na een coronaprik soms klachten ontstaan, was al langer bekend, maar het Lareb meldt nu voor het eerst dat daar mogelijk een patroon in zit. Klachten waar het Lareb nu over rapporteert, lopen uiteen van kortademigheid en vermoeidheid tot spier- en gewrichtspijn en pijn op de borst. Sommige mensen melden dat ze last hebben van een soort “hersenmist”, concentratieproblemen en geheugenverlies. Dat zijn ook bekende effecten van coronabesmettingen.

Het Lareb heeft 78 meldingen nader onderzocht en ziet daarin een patroon van klachten dat doet denken aan langdurige covidklachten, ook wel postcovidsyndroom genoemd. Die diagnose werd bij 11 mensen ook gesteld. De meerderheid (80 procent) heeft geen diagnose gekregen, of dit is onbekend.

Een mogelijkheid die het Lareb openhoudt, is dat de mensen die de klachten kregen na vaccinatie tevens besmet zijn geweest met het coronavirus, zonder dit te weten. Het is bekend dat ook corona-infecties die aanvankelijk mild verlopen, of zelfs zonder symptomen, toch kunnen leiden tot langdurige klachten.