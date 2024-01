Nauwelijks asbest in leidingwater, geen risico voor gezondheid

In het drinkwater kunnen heel kleine hoeveelheden asbest zitten, maar er is geen verhoogd risico dat mensen daardoor kanker krijgen. Maatregelen zijn dus niet nodig, zegt de Gezondheidsraad na onderzoek. Volgens de raad is er “zelfs bij veel hogere concentraties geen sprake van een verhoogd risico op bijvoorbeeld maag- en darmtumoren”.

Asbestcement werd vroeger gebruikt voor drinkwaterleiding. Sinds 1993 mag de stof niet meer worden gebruikt, maar het is veel werk om de leidingen te vervangen. Asbestvezels uit die leidingen kunnen door slijtage of werkzaamheden in het leidingwater terechtkomen.

Na metingen concludeert de Gezondheidsraad dat de concentraties meestal zo laag zijn “dat de aanwezigheid van asbestvezels niet vastgesteld kon worden”. Zelfs als de concentraties duizenden keren zo hoog zijn, is er nog steeds geen verhoogd risico op kanker. Het water kan dus gewoon gedronken worden en het eten kan er gewoon mee bereid worden.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, nadat de SP in 2020 Kamervragen had gesteld. Op dat moment telde Nederland ongeveer 28.000 kilometer aan drinkwaterleidingen met asbestcement, bijna een kwart van alle leidingen. Per jaar wordt ongeveer 200 kilometer aan leidingen met asbestcement vervangen, aldus het ministerie.