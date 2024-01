Breda kan op zijn vroegst nieuwe asielzoekers in 2025 opvangen

De gemeente Breda kijkt naar extra plekken om asielzoekers onder te brengen, maar dit lukt vermoedelijk niet eerder dan in 2025. Daarnaast stopt op 19 maart de noodopvang van vijfhonderd asielzoekers in evenementenhal Breepark aan de Bavelseparklaan. Deze locatie is niet langer beschikbaar, zegt een woordvoerster van de gemeente.

Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met de spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van de opvang van asielzoekers over alle gemeenten in het land. Daarnaast oordeelde de rechtbank op dezelfde dag dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich moet houden aan het maximumaantal van 2000 mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zijn er de laatste maanden steevast meer.

Breda biedt momenteel naast de noodopvang onderdak aan honderd alleenstaande minderjarigen in het Koepelcomplex. Op de planning staat verder een structurele opvang voor circa 265 asielzoekers aan de Heerbaan, waar een kantoorpand wordt omgebouwd naar wooneenheden. De opening hiervan staat gepland voor begin volgend jaar.

Daarmee is Breda er nog niet. Volgens de laatste prognose moet de stad 830 asielzoekers onderdak bieden, maar de woordvoerster zegt dat de gemeente er rekening mee houdt dat dit aantal nog hoger uitvalt. De staatssecretaris geeft hierover voor 1 februari meer duidelijkheid. “Er wordt hard gezocht naar nieuwe locaties. We gaan ervan uit dat we begin 2025 een oplossing hebben.” Ze verwacht dat hier tegen de zomer meer over duidelijk wordt. Eenvoudig is het niet, zegt de woordvoerster. “De beschikbare grond en beschikbare panden zijn beperkt.”

“De gemeente Breda heeft haar verantwoordelijkheid afgelopen jaren al genomen”, zegt de woordvoerster. “We willen vluchtelingen, maar ook bewoners van Ter Apel niet in de kou laten staan.”

Zo bood de evenementenlocatie Breepark aanvankelijk plek aan 150 asielzoekers, maar door de drukte in Ter Apel werd dat aantal begin december uitgebreid naar vijfhonderd. Ook bleef de opvang langer open dan gepland.

Het COA krijgt sinds vorige week, toen bekend werd dat een meerderheid van de senaat voor de spreidingswet is, meerdere telefoontjes van gemeenten die in gesprek willen over asielopvang. Om hoeveel gemeenten het gaat, kan een woordvoerder niet zeggen. “We zien wel beweging, maar nog niet heel veel.”