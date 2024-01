Gelderland: geen recente waarneming van niet-schuwe wolf Veluwe

Er zijn op dit moment geen recente waarnemingen van een of meer wolven in Het Nationale Park De Hoge Veluwe die niet meer schuw voor mensen zijn. De provincie Gelderland kan de ontheffing voor het schieten met een paintballgeweer op een wolf die een gevaar zou kunnen zijn voor de openbare veiligheid dus niet meteen gebruiken. Maar de toestemming van de rechter in Utrecht voor gebruik van de ontheffing is “een goede basis om bij toekomstige situaties sneller in te grijpen”. De uitspraak kan ook in de rest van Nederland worden gebruikt, reageert de provincie op de uitspraak.

Verantwoordelijk gedeputeerde Harold Zoet vindt de uitspraak “een overwinning voor wolven en mensen”. Volgens hem ligt er nu een goede onderbouwing voor ingrijpen op een moment dat een wolf de openbare veiligheid in gevaar brengt. “We kunnen nu eindelijk een wolf aanpakken die een gevaar vormt voor mensen. Dat geeft inwoners vertrouwen. Hun zorgen worden serieus genomen. Ook voor de wolf is dit goed nieuws. We kunnen wolven nu helpen zich weer normaal te gedragen in plaats van dat we ze alleen af mogen schieten als ze een acuut gevaar vormen”, aldus de bestuurder.

Gelderland besloot eind 2022 om een ontheffing af te geven voor het schieten met verfkogels op een wolf op De Hoge Veluwe, die uit zichzelf naar mensen toe kwam. Dat moest de wolf weer schuw maken. Dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming maakte bezwaar en dat leidde tot een rechtszaak die tot woensdag heeft geduurd. Inmiddels is de ontheffing van de provincie nog maar een week geldig. Zoet: “We zouden willen dat dit in het vervolg sneller kan.” Gelderland pleit al langer voor het verlagen van de status van de beschermde wolf, die niet verstoord, verjaagd of gedood mag worden.

De Hoge Veluwe is blij met de toestemming voor het paintballen op een wolf die niet meer schuw is, zegt hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker. “Het is nu duidelijk onder welke voorwaarden dat mag, daarmee is een goede stap gezet.” Leidekker bevestigt dat er op dit moment geen te tamme wolf wordt gezien in het park. Er zijn wel wolven die bezoekers tot op ongeveer 30 meter benaderen, zegt hij. “Het is daarom goed dat er nu in Nederland ingegrepen mag worden. Dat gebeurt in allerlei andere Europese landen ook; alleen in Nederland gaat dit proces in hele kleine stapjes”, stelt Leidekker.