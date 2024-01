Liander sluit nieuwe storing in Amsterdam binnenkort niet uit

Liander sluit niet uit dat er “de komende dagen” nog een keer een storing optreedt in Amsterdam. Dat meldt de netbeheerder op zijn site.

Maandagochtend zaten grote delen van Amsterdam zonder stroom. Die storing duurde ongeveer anderhalf uur, met zo’n 68.000 getroffen aansluitingen, ook in een groot deel van het centrum. Dinsdagavond was er opnieuw een stroomstoring, dit keer een van tien minuten. Dit keer in acht postcodegebieden, onder meer in Amsterdam-West en Amsterdam-Zuid.

“We zijn aan het onderzoeken wat de oorzaak is van deze storingen en of er een verband is tussen de twee storingen. Tot die tijd kunnen we hier geen mededelingen over doen”, meldt Liander woensdag. De netbeheerder geeft tips om je voor te bereiden op een storing, zoals: zorg voor genoeg drinkwater en laad apparaten zoals mobiele telefoons en laptops vooraf volledig op.