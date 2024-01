Paintballschieten op wolf mag, want dier kan serieus gevaar zijn

De provincie Gelderland mag met een paintballgeweer schieten op een of meer te brutale wolven in Het Nationale Park De Hoge Veluwe om ze te laten schrikken. Dat heeft de rechter in Utrecht woensdag besloten. Een wolvendeskundige heeft volgens de rechtbank vastgesteld dat een of meer wolven daar afwijkend gedrag vertonen, dat een serieus gevaar kan vormen voor de openbare veiligheid. De provincie heeft voldoende aangetoond dat er geen goede alternatieven zijn voor schieten met een paintballgeweer, aldus de rechtbank.

Van schreeuwen of klappen schrikt de wolf niet genoeg en gebruik van pepperspray kan de ogen van het dier beschadigen.

De rechter heeft nu een eindoordeel uitgesproken in de zaak tussen dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming en de provincie Gelderland. Eerder verbood de rechter de provincie om met een paintballgeweer op een wolf op De Hoge Veluwe te schieten, omdat er volgens de rechtbank sprake was van een onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd besluit. Nu Gelderland die tekortkomingen heeft hersteld, mag de provincie starten met schieten, aldus de rechtbank.

Een wolvendeskundige heeft in opdracht van de provincie veertien waarnemingen van een wolf gedaan in het nationale park. Er is een vrouwelijke wolf die uit zichzelf fietsers en wandelaars opzoekt en zich laat fotograferen. Deze wolf wordt steeds brutaler volgens de deskundige. Dat ze minder bang lijkt te zijn voor mensen wil niet zeggen dat ze niet agressief kan worden en mensen kan bijten, vindt ook een deskundige van de universiteit van Ljubljana in Slovenië, die ook is geconsulteerd. Of het steeds om dezelfde wolf gaat, is niet bekend.

Volgens de deskundigen is schieten met een paintballgeweer een veilig en effectief middel om de wolf te laten schrikken. Dat zou ook in het buitenland zijn gebleken.