Defensie begint proef met dienjaar voor oudere specialisten

Defensie is een proef begonnen met een dienjaar voor mensen die al jaren werkervaring hebben. Het ministerie hoopt zo specialisten uit vakgebieden aan zich te binden waaraan een groot tekort is bij de krijgsmacht, zoals in de geneeskundige dienst, ict of techniek.

Bij dit dienjaar kunnen mensen tot hun 54e terecht. Ze moeten een diploma hebben en minimaal drie jaar werkervaring, en gaan een jaar binnen Defensie aan de slag in hun eigen vakgebied. Bij de marine zijn de eersten begonnen. “Binnen hun expertise kunnen de specialisten heel snel waarde toevoegen”, aldus Defensie.

Defensie kampt met een groot tekort aan personeel. Met het gewone dienjaar hoopt Defensie schoolverlaters aan zich te binden. Zij kunnen een jaar lang meedraaien bij een onderdeel van de krijgsmacht. Binnen enkele jaren hoopt het ministerie op jaarlijks duizend deelnemers.