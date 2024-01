Kabinet wil eerder stemhulp voor verstandelijk beperkten

Mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en mensen met dementie moeten in elke gemeente hulp bij het stemmen kunnen krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel dat demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) voorbereidt, meldt hij vrijdag. Eerder ging het nog om een experiment waaraan zo’n vijftien gemeenten zouden meedoen, maar dat experiment komt er niet meer.

“In de oorspronkelijke plannen zou hulp in het stemhokje pas in 2029 mogelijk zijn voor iedereen die daarom vraagt”, zegt De Jonge in een verklaring. “Dat is niet uit te leggen.” Volgens het plan van de minister wordt de uitgebreidere stemhulp vanaf 2026 mogelijk.

De Raad van State zag vorig jaar nog meerdere zwakke plekken in het wetsvoorstel voor het experiment. Kiezers met een verstandelijke beperking moeten “ondubbelzinnig” tegen de stembureaumedewerker zeggen naar wie hun stem gaat. Maar wat is ondubbelzinnig? Het wetsvoorstel zegt niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt, vond de Raad van State. Ook over de inrichting van stemlokalen was de wet volgens de bestuursadviseur te vaag: andere mensen mogen niet kunnen horen wat de kiezer tegen de stembureaumedewerker zegt.

Het is nog niet duidelijk of minister De Jonge die kritiekpunten heeft meegenomen. Het ministerie omschrijft het advies van de Raad van State als “overwegend positief”.