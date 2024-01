Meer verkeersovertreders vervolgd voor (poging tot) doodslag

Meer veroorzakers van ernstige verkeersongelukken zijn de afgelopen twee jaar vervolgd voor (poging tot) doodslag dan de vier jaar daarvoor. Dat bevestigt het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf.

In 2022 en 2023 werden in totaal 34 mensen vervolgd voor (poging tot) doodslag na het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval. In 24 gevallen ging het om een poging tot doodslag en in de andere 10 om doodslag. Hoeveel van hen uiteindelijk zijn veroordeeld is niet bekend, laat een woordvoerder weten.

In de twee jaar daarvoor ging het om 20 vervolgingen na een ernstig verkeersincident, 15 voor een poging tot doodslag en 5 voor doodslag. In 2018 en 2019 is het totaal nagenoeg gelijk, toen werden er 19 mensen vervolgd voor (poging tot) doodslag nadat zij een ernstig verkeersongeluk hadden veroorzaakt, blijkt uit de cijfers van het Parket-Generaal. 18 keer werd iemand toen vervolgd voor poging tot doodslag, en één keer voor doodslag.

De Telegraaf noemt als voorbeeld de 33-jarige Thomas de G. die 10 jaar cel en tbs kreeg opgelegd van de rechtbank in Breda omdat hij in maart vorig jaar onder invloed een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte. Bij het verkeersdrama op de A59 bij Sprang-Capelle overleden vier gezinsleden: de 46-jarige ouders, een 10-jarig meisje en een 13-jarige jongen.

Het Parket-Generaal heeft zelf geen onderzoek gedaan naar de cijfers en kan die daarom niet duiden, legt de woordvoerder uit.