Mensen verzamelen zich voor demonstraties bij Vredespaleis

Een paar honderd mensen zijn aan het begin van de vrijdagmiddag aanwezig bij de twee demonstraties bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Circa tweehonderd mensen nemen rond 12.30 uur deel aan de demonstratie om steun te betuigen aan de Israëliërs. Daarnaast heeft zich een ongeveer even groot aantal mensen verzameld om deel te nemen aan de betoging om de Palestijnen te steunen.

Het Internationaal Gerechtshof komt vrijdagmiddag met een tussenuitspraak in de door Zuid-Afrika aangespannen zaak tegen Israël. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide bij de militaire operatie in de Gazastrook.

De beide demonstraties zijn zo’n 200 meter uit elkaar, beide in de buurt van het Vredespaleis, waar het Internationaal Gerechtshof is gevestigd. Er is veel politie aanwezig, onder meer te paard.

De demonstranten die Israël steunen, hebben Israëlische en Nederlandse vlaggen bij zich. Ook staat er een videoscherm, waarop beelden worden afgespeeld van de aanval van Hamas op Israël in oktober. Op borden staat onder meer “Bring them home now”, verwijzend naar de door Hamas bij de aanval op Israël in oktober ontvoerde mensen.

Bij de ingang van het Vredespaleis, iets verderop, staan de pro-Palestina-demonstranten. Zij hebben borden bij zich met daarop teksten als “Een smet op ons collectief geweten kinderkerkhof Gaza” en “Justice for Palestinians”.