Rover wil snel duidelijkheid voor reizigers op HSL-spoor

Reizigersvereniging Rover wil “snel duidelijkheid” over wat reizigers de komende periode kunnen verwachten van de hogesnelheidslijn en over de impact op hun reisschema. Hoewel vrijdag bleek dat de donderdag aangekondigde wijzigingen in de dienstregeling toch niet nodig zijn, moeten de treinen wel langzamer rijden.

Dit leidt volgens de NS tot enkele minuten vertraging. Ook kunnen “af en toe” treinen uitvallen door de langzamere snelheid, omdat hierdoor minder speling in de dienstregeling zit, meldt de spoorwegvervoerder.

De snelheidsaanpassing is nodig omdat het op sommige viaducten en bruggen op de route mogelijk niet veilig genoeg is om met hoge snelheid te rijden. Bij viaduct Zuidweg werd eerder beginnende scheurvorming ontdekt door een constructiefout, daardoor rijden treinen daar sinds najaar 2022 langzamer. Nu blijkt dat ook andere bruggen en viaducten op de route door constructiefouten niet sterk genoeg zijn, met de aangepaste snelheid tot gevolg.

Een woordvoerder van de NS legt uit dat toch alle treinen op het hogesnelheidsspoor kunnen blijven rijden, omdat machinisten sinds vrijdagochtend automatisch zien waar ze minder hard mogen rijden. Donderdag gebeurde dit nog handmatig, waardoor de dienstregeling gehalveerd moest worden.

NS-directeur Wouter Koolmees gaf donderdag al aan dat de problemen op de hogesnelheidslijn “veel te lang” duren. “Daar zijn duizenden reizigers de dupe van, dat is echt heel vervelend”, zei hij.