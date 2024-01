Zuid-Holland laat alle damherten Hoeksche Waard alsnog afschieten

De provincie Zuid-Holland heeft besloten de tientallen damherten die in de Hoeksche Waard rondlopen alsnog te laten afschieten. Zuid-Holland wilde dat in 2020 al doen, maar de rechter bepaalde na beroep van twee dierenrechtenorganisaties dat het besluit beter onderbouwd moest worden. De provincie liet daarop onderzoek doen naar alle mogelijkheden om de populatie damherten zo goed mogelijk te beheren.

“Het advies uit het rapport onderschrijft ons eerder genomen besluit om de populatie te reduceren tot 0 door middel van afschot”, aldus het provinciebestuur. Volgens Zuid-Holland lopen er zo’n veertig damherten rond in de gemeente Hoeksche Waard, dat een groot landbouw- en natuurgebied heeft. “Met deze omvang dreigt de kudde zich snel te vermenigvuldigen.”

De herten vormen volgens de provincie een bedreiging voor de biodiversiteit, richten ze schade aan de landbouw aan en zouden ze de verkeersveiligheid in gevaar brengen. “Er is dan ook brede consensus dat beheer noodzakelijk is”, zegt Zuid-Holland, dat stelt dat het afschieten van de dieren “de enige optie” is.