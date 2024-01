Instroom asielzoekers is stabiel, maar hoger dan vorig jaar

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt is wat gestabiliseerd. Vorige week zijn ongeveer negenhonderd asielaanvragen geregistreerd. Dat zijn er evenveel als de week ervoor en een fractie minder dan de eerste twee weken van het jaar. De aantallen blijven wel hoger dan in de afgelopen zes jaar.

In de eerste vier weken van het jaar zijn ongeveer 3800 aanvragen geregistreerd. Voor het eerst in de afgelopen jaren komt de teller in die periode boven de 3000 uit. Vorig jaar waren er na vier weken zo’n 2800 aanvragen binnen en het jaar ervoor zo’n 2600.

Voor de zeventiende week op rij ligt de instroom hoger dan in dezelfde week een jaar eerder.

Bij de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de asielinstroom gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Dit zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Het gaat om afgeronde cijfers, dus de werkelijke aantallen kunnen iets afwijken.