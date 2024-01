Presentatrice Blommestijn wil ‘ziel niet verkopen’ en stopt bij ON!

Presentatrice Raisa Blommestijn stopt bij Ongehoord Nederland (ON!). Reden is dat ON!-baas Arnold Karskens haar zou hebben gevraagd te stoppen met het gebruik van X en haar mening daar te geven. Dat weigerde Blommestijn, zo laat ze weten op X.

“Dit ‘aanbod’ – wat niets minder is dan een poging tot censureren van mij en mijn accounts – staat volledig haaks op de waarden waarvan ik dacht dat deze ook door en bij Ongehoord Nederland verdedigd worden: vrijheid van meningsuiting en persvrijheid”, schrijft de presentatrice. “Ik kan hier dan ook absoluut niet mee akkoord gaan. Als ik akkoord zou gaan, verkoop ik mijn ziel.”

Blommestijn laat weten dat “de strijd voor het vrije woord” voor haar het belangrijkst is en dankt haar volgers voor de steun die ze de afgelopen jaren heeft ontvangen. “Voor mij gaat de strijd voor het vrije woord uiteraard verder. Ik laat mij door niemand het zwijgen opleggen.”

Voorzitter Arnold Karskens laat weten later te reageren. Ongehoord Nieuws, het opinieprogramma van ON!, is vanaf 30 januari terug. Blommestijn was vanaf 2022 een van de presentatrices van het programma.