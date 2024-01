600 miljoen extra voor asielopvang dit jaar wellicht niet genoeg

Voor dit jaar is zeker 600 miljoen euro extra nodig voor de opvang van asielzoekers, maar demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) sluit niet uit dat hij dit voorjaar nog een keer naar de Tweede Kamer moet om opnieuw extra budget te vragen. Dat zei hij maandagavond in een debat met de Tweede Kamer over de begroting van asiel en migratie. Onder meer de PVV vindt dat extra budget veel te veel. Pas bij de stemming over het extra geld wordt duidelijk of de PVV daarmee akkoord gaat, zei PVV-Kamerlid Gidi Markuszower.

Ook NSC, BBB en VVD, de partijen die samen met de PVV onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet, hebben moeite met het bedrag. NSC vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat het budget voor de opvang van asielzoekers elk jaar te laag wordt begroot. “Hoe komt dat”, wilde NSC-Kamerlid Caspar Veldkamp van de staatssecretaris weten.

Van der Burg somde de drie belangrijkste oorzaken op. Als eerste is de crisisnoodopvang en de noodopvang voor asielzoekers veel duurder dan reguliere opvangplekken. Een reguliere opvangplek kost ongeveer 30.000 euro per jaar tegen circa 60.000 euro voor een plek in de (crisis)noodopvang. Sinds de start van de opvangcrisis in 2021 worden veel asielzoekers in die (crisis)noodopvang ondergebracht.

Daarnaast is de opvang van minderjarige asielzoekers duur. Deze amv’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) worden in kleinschalige voorzieningen ondergebracht én hebben goede begeleiding nodig, legde Van der Burg uit. Ook de instroom van amv’s was vorig jaar (5804) fors hoger dan de 4207 in 2022.

Bovenal is de instroom van asielzoekers al jaren hoger dan wordt geschat. “Als je 50.000 mensen krijgt, terwijl je uitgaat van structureel 35.000 mensen, dan ontstaat er een probleem”, zei de staatssecretaris.

PVV, NSC, VVD, BBB en ook JA21 hamerden tijdens het debat op het belang van het beperken van de instroom. De huidige aantallen zijn “onhoudbaar”, zei onder anderen Veldkamp en Mona Keijzer (BBB). NSC herhaalde dat moet worden gestuurd op een migratiesaldo en een richtgetal.

NSC wil maximaal 50.000 migranten per jaar, waarbij het om zowel studie-, kennis- en asielmigranten gaat. BBB wil maximaal 15.000 asielzoekers per jaar in Nederland toelaten. De PVV wil het liefst een asielstop, maar beseft dat dit nu niet haalbaar is. De VVD wil geen aantallen noemen, maar vindt dat de asielinstroom fors naar beneden moet.

Over twee weken stemt de Tweede Kamer over het extra budget.