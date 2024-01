ANWB: boerenactie op ringweg Antwerpen voorbij

De blokkade met tractoren op de ringweg rond Antwerpen is voorbij. Volgens de ANWB is er nog wel sprake van vertraging, maar komt het verkeer intussen weer op gang. De oproep om Antwerpen te mijden is niet meer van toepassing, zegt een woordvoerder.

Boeren blokkeerden dinsdagochtend de E19 Breda-Antwerpen ter hoogte van Kleine Bareel. Ook op de rondweg R1 richting Gent werd actiegevoerd en bij Merksem werden vuurtjes gestookt. Daar moet het wegdek worden hersteld.

Er zijn signalen dat de Belgische boeren hun actie dinsdagmiddag willen verplaatsen naar de haven van Zeebrugge.