Brand Rotterdam geblust, forensisch onderzoek naar explosie van start

De brand aan het Rotterdamse appartementencomplex na de hevige explosie is geblust, meldt de veiligheidsregio. Zodra het veilig is gaan forensisch rechercheurs hun onderzoek beginnen naar de oorzaak van de explosie. Nog altijd worden drie mensen vermist. “Die hebben zich nog niet gemeld. Er moet rekening mee worden gehouden dat ze onder het puin liggen”, zegt een woordvoerder.

Over de oorzaak van de ontploffing kan de politie nog niets te zeggen. De schade is enorm. Tientallen mensen kunnen voorlopig hun woning niet meer in.

Nabij de plaats van de ontploffing was een vuurwerkopslag gevestigd. Deze is na de brand uit voorzorg ontruimd. Volgens de veiligheidsregio ging dat om een legale opslag van vuurwerk.