Dip in nieuwbouw blijft komende twee jaar voelbaar

De ‘bouwdip’ zal dit en volgend jaar doorwerken, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Door onder meer stijgende rente en gestegen bouwkosten daalde het aantal verleende bouwvergunningen en de verkoop van nieuwbouwwoningen sinds 2021 “significant”. Hoewel de economische omstandigheden de afgelopen maanden zijn verbeterd, is het volgens De Jonge “onzeker hoe diep deze bouwdip wordt en hoe lang deze duurt”.

Positief is dat de inkomens en daarmee de leencapaciteit zijn gestegen, schrijft De Jonge. Daarnaast is het rentetarief van de Europese Centrale Bank (ECB) al een tijdje stabiel en is er een einde gekomen aan de stijging van de bouwkosten. Dit alles zorgt voor stijgende prijzen van bestaande woningen, wat verkopers ervan “minder huiverig” zal maken om een nieuwbouwwoning te kopen, denkt de minister. De verkoop van nieuwbouwwoningen stijgt al drie kwartalen op rij.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen is het volgens De Jonge nog te vroeg om van “een echte omslag” te spreken. Het aantal verleende bouwvergunningen blijft achter. Hier is nog geen trendbreuk te zien en die is volgens de minister “echt nodig om de pijplijn van bouwprojecten weer voldoende te vullen.” Ook moet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder omhoog.