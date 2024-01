Flevoland: besluit Kamer Lelystad Airport teleurstellend signaal

De provincie Flevoland vindt het besluit van de Tweede Kamer om Lelystad Airport niet open te stellen voor commerciële vluchten een “teleurstellend signaal voor de regio”. Een woordvoerder zegt ook dat de provincie verrast werd, omdat het onderwerp controversieel was verklaard.

“De uitbreiding van de luchthaven biedt voor Flevoland economische kansen”, aldus de woordvoerder. Lelystad Airport werd jaren geleden aangewezen om vakantievluchten over te nemen van Schiphol. Dat zou veel banen opleveren voor mensen uit de omgeving en een economische impuls betekenen voor de provincie. Hoewel het vliegveld klaar is voor de vluchten, is er nog nooit een commercieel toestel vertrokken vanaf Lelystad Airport.

De provincie zegt nu af te wachten wat het kabinet besluit. Volgens demissionair minister van Infrastructuur Mark Harbers wordt dit waarschijnlijk door het volgende kabinet afgehandeld.