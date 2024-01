Omwonenden Schiphol en Staat voor de rechter om geluidshinder

Omwonenden van Schiphol proberen dinsdag via de rechter af te dwingen dat de Staat gaat handhaven op geluidsnormen rond het vliegveld. De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), die de omwonenden vertegenwoordigt, spreekt van “onacceptabele en ziekmakende geluidsniveaus”. Schiphol zelf is geen partij, maar liet eerder al weten de zaak “met interesse te zullen volgen”.

Specifiek wil RBV dat de overheid gaat handhaven naar de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De stichting constateert dat de luchtvaartsector zich niet hoeft te houden aan regels en normen, daar waar andere sectoren dat wel moeten. “De balans tussen economie en gezondheid is compleet zoek”, staat in een aankondiging van de rechtszaak op de website van RBV. Het liefst ziet de stichting dat het aantal vliegbewegingen naar beneden gaat.

Maar dat achtte demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) vorige week nog “onwaarschijnlijk”. Het gaat dan om de eerder nog voorgenomen krimp van Schiphol per november, van 500.000 jaarlijkse vluchten naar 452.500. Op die manier zou de overlast voor omwonenden worden verminderd. Maar de Europese Commissie moet die krimpplannen van het kabinet nog verder bestuderen, en het is niet bekend wanneer de commissie met een oordeel daarover komt.

Over de krimp op Schiphol zijn al de nodige rechtszaken gevoerd. Zowel de Staat als Schiphol wil namelijk dat de luchthaven minder vluchten gaat verwerken met het oog op de hinder die omwonenden ervaren. De Staat en RBV trokken eerder nog samen op in een zaak tegen verschillende partijen uit de luchtvaartsector, die eisten dat krimpplannen voor Schiphol van tafel gingen. Uiteindelijk besloot Harbers de krimpplannen in november op te schorten. Volgens hem liep het kabinet namelijk tegen grote juridische bezwaren aan.

De Verenigde Staten lieten eerder die maand nog weten dat het de opgelegde krimp, die ook Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hard zou raken, te beschouwen als een schending van internationale afspraken. Daardoor dreigden ook landingsrechten die KLM heeft op luchthavens in de VS in het gedrang te komen.

De zitting van dinsdag liet op zich wachten. Zo stond de inhoudelijke behandeling eerder gepland op 4 juli vorig jaar. Maar de Staat vroeg de rechter om eerst te beoordelen of RBV het proces wel mocht voeren namens omwonenden. Uiteindelijk besloot de rechtbank in november dat de stichting wel degelijk ontvankelijk is.