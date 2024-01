Ook dinsdag nog vertraging door asfaltschade A28 bij Amersfoort

De schade aan het wegdek op de snelweg A28 bij Amersfoort is nog niet gerepareerd. Volgens de ANWB is de nieuwe prognose dat het asfalt pas woensdagochtend is hersteld. De linkerrijstrook blijft dus dicht. Dat levert volgens de verkeersdienst rond 06.45 uur al ruim een half uur vertraging op.

Rijkswaterstaat hoopte de schade in de nacht van maandag op dinsdag te hebben gerepareerd. Het stuk asfalt bij knooppunt Hoevelaken was al toe aan opknapwerk, maar door de vorst is de toplaag eerder losgekomen, meldde Rijkswaterstaat. “Vocht in het wegdek vriest dan op en maakt het kapot. Het stuk was al gedateerd en is nu eerder dan verwacht kapotgegaan”, zei een woordvoerder maandag.

Het gaat om een stuk van de weg van Zwolle naar Amersfoort. Sinds maandagochtend is ongeveer 300 meter van een van de twee rijstroken afgezet, op de andere rijstrook is de maximumsnelheid verlaagd. Ook maandagochtend zorgde dat voor veel vertraging. Verkeer kan omrijden via de A50 en de A1.