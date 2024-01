Vuurwerkhandel voldoet volgens milieudienst aan alle voorwaarden

De vuurwerkhandel die in de Rotterdamse straat is gevestigd waar maandagavond een zware explosie en een felle brand was, voldoet aan alle eisen en beschikt over alle vergunningen. Dat zegt milieudienst DCMR, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de milieuregels.

Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen van het college van B en W weten of er meer vuurwerkopslagplaatsen in de stad zijn en of die allemaal over de vereiste vergunningen hebben.

“Dit is toch niet lekker wakker worden Rotterdam!” schreef het Rotterdamse raadslid Ellen Verkoelen (50PLUS) eerder dinsdag op X. “Een gewonde, drie vermiste mensen, 44 woningen ontruimd en 5000 kilo vuurwerk in opslag (waarom als je als stad een vuurwerkverbod hebt ingesteld?) tientallen meters naast de garagebox waar de explosie plaatsvond!”

Door de explosie aan de Schammenkamp, in de Zuidwijk, raakten zeker twee mensen gewond. Drie mensen worden nog vermist. Er zijn 44 woningen onbewoonbaar verklaard, waardoor tientallen mensen voor nog onbekende tijd elders moeten wonen.