Aantal coronagevallen stijgt voor het eerst sinds december

Na een maand waarin het aantal coronabesmettingen snel daalde, is het aantal gevallen vorige week voor het eerst sinds december weer opgelopen. In het rioolwater zijn iets meer virusdeeltjes gevonden dan een week eerder. Via een speciaal platform melden iets meer mensen dat hun testuitslag positief was. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, dat ook daalde, is nu stabiel.

Hoeveel mensen het coronavirus hebben opgelopen, wordt niet meer bijgehouden sinds het opdoeken van de teststraten. Met metingen van het rioolwater probeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toch de verspreiding van het virus in de gaten te houden. Het gemiddelde aantal virusdeeltjes lag vorige week 6 procent hoger dan de week ervoor.

Het aantal deeltjes had eind december het hoogste niveau sinds het begin van de metingen bereikt. De concentraties waren toen bijna zeven keer zo hoog als nu. Ook eind december 2022 was er een piek, waarna eind januari 2023 een dal werd bereikt. Daarop volgde een nieuwe piek in maart vorig jaar.

In de ziekenhuizen liggen momenteel 274 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het laagste aantal sinds begin oktober, maar sinds vorige week daalt de drukte nauwelijks meer. De coronapatiënten liggen vrijwel allemaal op de verpleegafdelingen. Dit betekent dat hun klachten vrij mild zijn. De intensive cares behandelen negen positief geteste mensen. Voor het eerst sinds oktober komt dit aantal onder de tien uit.