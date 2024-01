COA roept gemeenten op niet te wachten met opvang asielzoekers

Nu bekend is hoeveel opvangplekken provincies en gemeenten moeten regelen voor asielzoekers, doet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een oproep aan gemeenten om alvast in actie te komen. Officieel hebben provincies tot 1 november de tijd om samen met gemeenten een oplossing te bedenken voor de opgave die ze hebben gekregen op basis van de spreidingswet.

Volgens COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker wordt 2024 “een overgangsjaar op weg naar een stabiel opvanglandschap”. “Maar we zijn er nog niet. We doen een dringend beroep op gemeenten om niet te wachten op het verdeelbesluit, maar nu al met ons samen te werken aan de asielopvang van de toekomst.” Dat kan volgens hem door “spoedige realisatie van (nood)opvanglocaties, het verlengen van de looptijd voor bestaande locaties en het ombouwen van noodopvanglocaties naar duurzame locaties”.

De verdeling van in totaal 96.000 opvangplekken voor asielzoekers per provincie en indicatief per gemeente is woensdag gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is de eerste concrete uitvoeringsstap van de spreidingswet, die ervoor moet zorgen dat er een eerlijke verdeling komt van de opvang van asielzoekers over alle gemeenten in het land. De wet gaat donderdag in.

Als de gemeenten en provincies op 1 november met een verdeling komen, beoordeelt de staatssecretaris van Justitie voor 1 januari deze plannen. Daarna is er tot juli 2025 tijd om opvanglocaties te ontwikkelen. Bij provincies die geen goed voorstel hebben, grijpt de staatssecretaris in en kan hij via een zogenoemd verdeelbesluit gemeenten verplichten opvang te regelen.

Volgens het COA zou het in theorie zo kunnen zijn dat er pas in juli volgend jaar voldoende opvangplekken beschikbaar zijn. “Voor het eind van dit jaar moet het COA echter 30.500 nieuwe plekken realiseren. Een groot deel zal lukken, maar de verwachting is dat dit op basis van de huidige stand van zaken voor tussen de 10.000 tot 20.000 plekken erg lastig wordt.”