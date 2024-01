Familieleden halen lichaam onder puin weg na explosie Rotterdam

Bij het door een explosie getroffen gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid hebben familieleden een lichaam onder het puin vandaan gehaald. In overleg met de politie is besloten het lichaam direct te bergen, meldt de politie.

Er deed zich de ongebruikelijke situatie voor dat het lichaam niet door hulpverleners werd geborgen. Het lag op een plek die door de politie te gevaarlijk werd bevonden. Er was instortingsgevaar. Wel gaven hulpverleners vanaf een veilige plek aanwijzingen aan de familie. Die was op eigen initiatief naar het lichaam gaan zoeken.

De politie noemt het “begrijpelijk” dat familie zelf ging zoeken, “hoe gevaarlijk ook”. De politie spreekt van een situatie die “uitzonderlijk complex” is met “ingewikkelde afwegingen en keuzes”.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet officieel bekendgemaakt, maar het gaat om Kamran Khan, zegt zijn jongere broer tegen het ANP. Hij heeft met anderen woensdagochtend op dezelfde plek gezocht. Toen zagen ze al een lichaamsdeel.

Het bergen gebeurde nadat enige tijd daarvoor twee betrokkenen over de omheining waren geklommen. Zij gingen zelf zoeken naar het lichaam onder het puin. Zes familieleden tilden het lichaam naar de lijkwagen.

Er waren naar schatting honderd belangstellenden aanwezig. Sommigen reageerden emotioneel op de gebeurtenissen.

Het pand werd maandag getroffen door een zware explosie, gevolgd door een felle brand. Twee mensen worden nog vermist. Twee anderen raakten gewond. Tientallen woningen zijn zwaar beschadigd.

De politie wenst nabestaanden sterkte en richt zich nu op het vinden “van de andere vermisten en verder onderzoek doen naar de oorzaak van de explosie”.