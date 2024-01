Kamermeerderheid twijfelt aan wetsvoorstel bescherming middenhuur

Een meerderheid in de Tweede Kamer twijfelt over een wetsvoorstel van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) dat huurders in de vrije sector moet beschermen tegen te hoge huren. De VVD was altijd al erg kritisch over de Wet betaalbare huur, maar ook PVV, NSC en BBB zijn niet bepaald enthousiast, bleek tijdens een debat.

De vier partijen – die onderhandelen over een coalitie – denken dat de nieuwe regels ertoe leiden dat er huurwoningen verdwijnen terwijl er juist tekorten zijn. Volgens de minister valt dat erg mee en is bescherming van huurders hard nodig, omdat in het middensegment 40 procent van de huurders meer betaalt dan de woning waard is. “Dat is dus geen exces”, vindt De Jonge. Voor deze huurders gaat de maandelijkse huur waarschijnlijk omlaag door de wet van De Jonge.

De wet houdt in dat meer huurwoningen onder het puntenstelsel gaan vallen. Dat betekent dat verhuurders niet meer dan 1100 euro mogen vragen als de woning niet genoeg punten heeft. Vooral beleggers en investeerders hebben kritiek, omdat ze dan minder huur kunnen vragen voor een woning. Of ze moeten de woning zo opknappen dat die wel een hoge huur rechtvaardigt. De angst is dat verhuurders daardoor vinden dat ze te weinig rendement erop krijgen en ze de woning van de huurmarkt halen.

Volgens De Jonge is het niet erg dat een huurwoning op die manier op de verkoopmarkt belandt, omdat het aanbod aan woningen als geheel niet krimpt. Uit cijfers blijkt dat overigens dit niet zo’n vaart loopt. Wel is het zo dat een woning die op de koopmarkt terechtkomt, gemiddeld 339.000 euro kost. En dat is minder dan de 420.000 euro die een woning gemiddeld in Nederland kost. Dus huurwoningen die waarschijnlijk te duur zijn, leveren een betaalbare koopwoning op, stelt de minister vast.

De weerstand van de PVV leidde tot hoon en verbazing bij GroenLinks-PvdA, SP en D66. De partij van Geert Wilders werd tot nu toe gezien als voorstander. Maar PVV-Kamerlid Barry Madlener wil de wet eerst bestuderen, net als de VVD. De Jonge stuurt het wetsvoorstel binnen twee weken naar de Kamer.