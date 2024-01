ME ingezet bij plek explosie Rotterdam om grimmige sfeer

Op de plek in Rotterdam waar eerder deze week een explosie was, hebben de ME en politie moeten ingrijpen. Omstanders gingen de confrontatie met hen aan uit onvrede over ontmantelingswerkzaamheden die uitgevoerd worden in het gebied.

Ze zijn bang dat die ervoor zorgen dat er meer puin belandt op twee mensen die nog worden vermist. Dat kan er in hun ogen voor zorgen dat de lichamen dusdanig verminkt raken dat ze onherkenbaar zijn als ze gevonden worden.

Eerder woensdagavond werden de werkzaamheden al stilgelegd wegens onrust en rumoer. Toen laat in de avond de machines werden opgestart en de werkzaamheden werden hervat, sloeg de vlam in de pan. Enkelen van de tientallen omstanders probeerden door een politielinie te breken in de richting van het pand waar de explosie was. Ze werden ingerekend door de politie.

Er is nachtelijke bewaking ingesteld om te voorkomen dat mensen zelf de plek van de explosie betreden. Eerder noemde de politie het werkgebied “instabiel en levensgevaarlijk”.

De omstanders geven aan dat ze niet willen dat de ontmantelingswerkzaamheden verder doorgaan. Ze willen dat er gericht wordt gezocht naar de twee vermisten, zodat ze onder het puin vandaan gehaald kunnen worden. Volgens de politie is echter niet duidelijk waar de twee zijn.