Nederlander overleden na gewelddadige straatroof in São Paulo

In Brazilië is een Nederlander aan zijn verwondingen overleden nadat hij eerder deze maand op gewelddadige wijze was beroofd. Dat gebeurde op straat in São Paulo, melden Braziliaanse media woensdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat vrijdag een man van 58 uit Tilburg is overleden.

De straatroof vond op 13 januari plaats op klaarlichte dag. Het slachtoffer was in Brazilië voor zijn werk. Samen met een Nederlandse collega werd hij in eerste instantie door twee mannen van achteren aangevallen. Daarna werd het tweetal ingesloten door meer mannen en werd er geschopt en geslagen, zo is op beelden te zien.