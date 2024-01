Ollongren ziet geen verzet tegen nieuw EU-wapenfonds voor Oekraïne

In de zoektocht naar Europese financiële steun voor Oekraïnes defensie wil dwarsligger Hongarije misschien akkoord gaan met de oprichting van een speciaal Oekraïne-defensiefonds. “Ik heb vandaag van geen enkel land gehoord dat ze hiertegen zijn”, heeft demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) gezegd na afloop van een bijeenkomst van Europese ministers van Defensie in Brussel.

Donderdag ligt het voorstel voor het Ukraine Assistance Fund (UAF) op tafel van de EU-top over hulp aan Oekraïne, aldus buitenlandchef Josep Borrell van de Europese Unie, die woensdag ook de vergadering van de defensieministers leidde. “Dit fonds zal Oekraïnes meest prangende noden lenigen en de toegevoegde waarde van de Europese Unie optimaliseren. Het laatste voorstel over dit fonds is goed ontvangen. De Europese leiders ontmoeten elkaar morgen en we gaan door erover te discussiëren”, aldus Borrell.

Oekraïne heeft dringend munitie en ander materieel nodig voor de oorlog tegen Rusland, bijna twee jaar nadat Rusland het land opnieuw binnenviel. De EU had Oekraïne vorig jaar beloofd 1 miljoen granaten te leveren voor eind maart. Die belofte wordt niet waargemaakt, erkende Borrell. Volgens hem zal de EU in plaats daarvan eind maart 52 procent van de beloofde miljoen granaten hebben geleverd.