Qbuzz en Utrecht niet aansprakelijk voor gevolgen tramaanslag

Vervoersbedrijf Qbuzz en de provincie Utrecht hoeven geen schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van een van de dodelijke slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019. Volgens zijn ouders, broer en zussen zijn Qbuzz en de provincie medeverantwoordelijk voor de psychische schade die zij hebben geleden als gevolg van de aanslag, maar daar gaat de rechtbank in Utrecht niet in mee.

Bij de schietpartij in een Utrechtse tram op het 24 Oktoberplein probeerden reizigers via de deuren naar buiten te vluchten. Toen een deur niet openging, trapten sommige passagiers een ruit in. Onder hen was het slachtoffer om wie deze zaak draait, Rinke Terpstra. Hij liet eerst andere passagiers voorgaan en sprong zelf als laatste door het kapotte raam naar buiten. Op dat moment werd hij door de schutter, Gökmen T., dodelijk geraakt. Vorig jaar werd Terpstra postuum geëerd voor zijn heldhaftige optreden tijdens de aanslag.

Volgens de nabestaanden hadden de tramvervoerder en de eigenaar van het trambedrijf, de provincie Utrecht, het “schadeveroorzakende gedrag” van T. kunnen beperken als Terpstra eerder door de deuren naar buiten had kunnen vluchten. Maar volgens de rechtbank is dat niet te wijten aan onrechtmatig handelen of nalatigheid van Qbuzz en de provincie.

De rechtbank wijst erop dat passagiers in een noodsituatie altijd zelf de deur kunnen openen door op een speciaal daarvoor bestemde knop te drukken. Bij een andere deur in het tramstel is dat tijdens de aanslag ook gebeurd, aldus de rechtbank, maar bij de deur waarbij Terpstra stond niet. “Het is begrijpelijk dat de passagiers in de ontstane paniek die mogelijkheid niet hebben onderkend, maar dat betekent niet dat dat de bestuurster de deuren gesloten hield”, staat in het vonnis.

Ook een defecte monitor bij de trambestuurster speelde geen rol van betekenis, aldus de rechtbank. “De rechtbank beseft dat de aanslag een grote impact heeft op de levens van de nabestaanden en begrijpt dat ze genoegdoening en erkenning zoeken voor wat hen is overkomen, maar deze procedure kan daarin niet voorzien.”

De advocaat van de nabestaanden laat weten dat zijn cliënten boos, teleurgesteld en verdrietig zijn om de uitspraak. Of zij in hoger beroep gaan is nog niet duidelijk, daarover gaat de advocaat nog met de nabestaanden in gesprek. Bij de tramaanslag in 2019 kwamen vier mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond. Schutter T. is in 2020 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.