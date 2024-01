Verdachte aangehouden voor ontvoeren 71-jarige man in Rotterdam

Een 45-jarige man uit Zwolle is dinsdag aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een 71-jarige man in Rotterdam. Dat meldt de politie woensdag.

Volgens de politie trokken drie mannen de ontvoerde donderdag 25 januari om 19.38 uur in de Zoutziedersstraat in een busje toen hij van een moskee naar huis liep. Sindsdien wordt hij vermist.

Het busje ging er vervolgens vandoor richting de Mathenesserweg en de Taandersstraat in de wijk Spangen. De politie kon het busje, dat valse kentekenplaten had, via camera’s langs de weg volgen. Rond 20.00 uur is het busje nog gezien op de Haringvlietbrug. Sindsdien is het spoorloos.

Het gaat om een gestolen zwarte Ford Transit Custom 3 met dunne oranje strepen, zilverkleurige spiegels en traanplaat achterop de bumper. De politie houdt er rekening mee dat het busje na de Haringvlietbrug van de A29 is gegaan, of de nummerborden heeft vervangen.

De politie roept mensen die het busje hebben gezien of meer weten over de ontvoering op zich te melden.