VNG, UWV en SVB pleiten voor hervormingen voor bestaanszekerheid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), uitkeringsinstantie UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) roepen op om het onderwerp bestaanszekerheid op de agenda van het nieuwe kabinet te zetten. In een manifest, dat ze woensdag tijdens de Top Bestaanszeker Nederland aanboden aan enkele Tweede Kamerleden, pleiten zij voor “stevige hervormingen”.

De verklaring werd in ontvangst genomen door onder anderen Daan de Kort (VVD), Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA), Inge van Dijk (CDA) en Tjebbe van Oostenbruggen (NSC). Ook Henk Vermeer (BBB) en Marijke Synhaeve (D66) waren erbij. Onder meer de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ondersteunen de oproep tot meer aandacht voor het onderwerp in de Kamer.

“Ik herken de knelpunten en het is belangrijk dat we dezelfde taal gaan spreken”, zegt De Kort over de rol van de politiek. Lahlah spreekt van een “mooi manifest”. “Over mensen in kwetsbare situaties moeten we geen politiek bedrijven. Laten we morgen al beginnen en werk maken van die lange adem”, reageerde zij bij het in ontvangst nemen.

In de verklaring zeggen VNG, UWV en SVB dat veel mensen met een laag inkomen momenteel onvoldoende geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook is het stelsel van inkomensondersteuning met name voor mensen in kwetsbare posities “te complex geworden”, vinden zij. “Het veroorzaakt daardoor steeds vaker juist bestaansonzekerheid, in plaats van dat het die versterkt. Het weerhoudt mensen bovendien ervan om te gaan werken, terwijl op de arbeidsmarkt iedereen nodig is.”

De afgelopen jaren is de regelgeving steeds ingewikkelder geworden, zegt Maarten Camps, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. “Voor ons als UWV, maar ook voor andere instanties en de burger. Mensen met een laag inkomen hebben soms geen toegang tot waar ze recht op hebben. Omdat het te ingewikkeld is, of omdat het ze onzekerheid over hun inkomen oplevert”, legt hij uit.

Volgens VNG, UWV en SVB moet dit veranderen en zijn stevige hervormingen door het nieuwe kabinet nodig voor een “toereikend, voorspelbaar en toegankelijk inkomen” voor iedereen. “Het moet radicaal anders. Uiteindelijk wil je begrijpelijke regels”, zegt Camps.