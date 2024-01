VNG wil leidende rol premier bij vergroten bestaanszekerheid

De nieuwe minister-president moet de leiding nemen in het vergroten van de bestaanszekerheid. Daarvoor pleit Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze wil dat er een speciaal Deltaplan Bestaanszekerheid komt, waarbij alle relevante partijen met elkaar om tafel gaan. “De premier moet de regie nemen en een stip op de horizon zetten: hier gaan we naartoe.”

Dijksma refereert bij haar voorstel aan de methode die gebruikt is bij het opstellen van het nationale Klimaatakkoord. “Het werken met Klimaattafels was een succesvolle methode, waarbij ministers, departementen, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties samen toegewerkt hebben naar een nationaal akkoord. Deze aanpak hebben we nu ook nodig om naar een plan over bestaanszekerheid toe te werken”, zegt ze.

De VNG, uitkeringsinstantie UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen het nieuwe kabinet om het onderwerp bestaanszekerheid op de agenda te zetten. In een manifest, dat ze woensdag tijdens de Top Bestaanszeker Nederland aanboden aan enkele Tweede Kamerleden, pleiten zij voor “stevige hervormingen”.

Dijksma hoopt dat de Kamer “van links tot rechts” aan de slag gaat om de bestaanszekerheid van mensen te vergroten. “Hier zouden we het in ons land over eens moeten zijn. Dit onderwerp leent zich daar goed voor. Als het aan ons ligt, wordt het manifest een op een overgenomen in het regeerakkoord.”

In de verklaring zeggen VNG, UWV en SVB dat veel mensen met een laag inkomen momenteel onvoldoende geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook is het stelsel van inkomensondersteuning met name voor mensen in kwetsbare posities “te complex geworden”, vinden zij.