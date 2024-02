Autoverzekeringen fors duurder

De gemiddelde Nederlander betaalt dit jaar 9 procent meer voor zijn autoverzekering dan anderhalf jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. In juni 2022 betaalde de gemiddelde Nederlander 978 euro per jaar voor zijn autoverzekering. In 2024 is dat toegenomen naar ruim 1.066 euro. De gemiddelde Nederlander betaalt dus ruim 85 euro meer dan een anderhalf jaar eerder.

Waarom is een autoverzekering zo duur?

Dat de autoverzekeringen zoveel duurder worden, komt door de inflatie, zo geeft Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl, aan. “De inflatie liep in 2022 hard op. Hierdoor werden niet alleen auto’s duurder, maar ook de reparaties ervan. Voor autoverzekeraars betekent dit dat ze meer moeten betalen bij schade aan een auto. Hierdoor worden de premies hoger.”

Naast inflatie speelt criminaliteit ook een grote rol bij de premiestijging van autoverzekeringen. In 2022 en 2023 ervaarden Nederlanders relatief veel criminaliteit rondom auto’s, met name in de vorm van autodiefstallen en autobranden. “Autoverzekeraars vinden het niet fijn om een stijging te zien in criminaliteit, dat kost ze immers meer geld. Dit houdt in dat er een hoger schaderisico is, wat

resulteert in hogere premies”, aldus Bulthuis.

Hoe bespaar je op je autoverzekering?

Gelukkig zijn er ondanks de stijgende premies toch nog manieren om te besparen op je autoverzekering. Autoverzekeraars passen namelijk jaarlijks hun premies aan. Zorg er daarom voor dat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door jaarlijks je autoverzekering te vergelijken, kun je nagaan of je nog steeds de voordeligste optie hebt. De premies tussen autoverzekeraars verschillen sterk. Op Geld.nl kun je eenvoudig de meest voordelige autoverzekering afsluiten. Je vind hier direct de autoverzekering met de laagste premie. Zo bespaar je gemiddeld 240 euro per jaar!