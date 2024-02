BNNVARA: rapport-Van Rijn drukt ons weer met neus op de feiten

Het rapport van de Commissie-Van Rijn drukt BNNVARA opnieuw met de neus op de feiten, zegt directeur content Suzanne Kunzeler. Het is volgens haar ontzettend belangrijk dat de omroep een cultuur krijgt waarin grensoverschrijdend gedrag “nooit meer genormaliseerd wordt”. “Dit maakt de urgentie echt duidelijk dat we het anders moeten doen.”

De commissie onder leiding van Martin van Rijn concludeerde donderdag dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de publieke omroep, maar dat daar niets of onvoldoende mee is gedaan. Aanleiding voor het onderzoek was een publicatie van de Volkskrant over vermeend wangedrag door presentator Matthijs van Nieuwkerk en de werkcultuur bij De Wereld Draait Door, een programma van BNNVARA.

Volgens BNNVARA zijn na de publicatie van de Volkskrant gesprekken gevoerd met 120 oud-medewerkers van DWDD. De directie van de omroep zegt de bevindingen uit het onderzoek over de misstanden bij het programma dan ook te herkennen. “Het zorgt voor schaamte en boosheid, en maakt pijnlijk duidelijk wat er kan ontstaan als er alleen maar aandacht is voor het eindresultaat en niet voor de mensen.”

De omroep werkt volgens directeur Kunzeler nu onder meer aan het verbeteren van leiderschap, een van de aanbevelingen van de Commissie-Van Rijn. Sinds vorig jaar worden onder meer trainingen gegeven aan leidinggevenden en presentatoren, waar dat eerst niet altijd gebeurde. “Zij moeten de kennis en de vaardigheden hebben om de sociale veiligheid te borgen en zo te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn, gezien wordt en gehoord wordt”, aldus BNNVARA.

Ook heeft de omroep “flink budget” vrijgemaakt voor nazorg van medewerkers die te maken hebben gehad met misstanden, zegt Kunzeler. Verder wordt onder meer gewerkt met vertrouwenspersonen. Kunzeler benadrukt dat de NPO wat haar betreft “een ongelofelijk belangrijk instituut” is. “Laten we in godsnaam zorgen dat dat weer zuiver wordt.”