Cocaïnehandel grote aanjager van liquidaties

De meeste liquidaties in ons land (83 procent) zijn cocaïnegerelateerd. Vooral in de Randstad is zo’n relatie te leggen. In Noord-Brabant wijkt het beeld af, daar is een deel gerelateerd aan cannabis of synthetische drugs. Van 2016 tot en met 2021 vonden er 57 liquidaties plaats, waarvan de meeste (40 procent) in Noord-Holland, gevolgd door Zuid-Holland (26 procent). Dat meldt de Nationale Politie op basis van interviews met zeventien veroordeelden en onderzoek van de eigen moord- en doodslagcijfers.

Aan het plegen van een liquidatie gaat volgens het rapport een heel traject vooraf, vaak beginnend met spijbelen en dan afglijden richting de criminaliteit. Daders groeien meestal op in een criminele buurt, in een familie met verkeerde voorbeelden, in armoede en met een zucht naar spanning.

Het zijn uitsluitend mannen die liquidaties uitvoeren. Voor die tijd zijn ze al verdacht van gemiddeld 27 strafbare feiten. Hun beweegredenen variëren van wraak, financieel gewin tot erbij willen horen en loyaliteit. Opvallend is dat het merendeel van de liquidaties plaatsvindt binnen de ‘eigen groep’ en niet bij rivaliserende groepen. De meest voorkomende motieven om af te rekenen met iemand uit het eigen kamp zijn wanprestatie, diefstal van geld of drugs en praten met politie en justitie of met iemand in het criminele milieu.

Volgens politiechef Martin Sitalsing kan de politie een liquidatie niet voorspellen. Wel kan “een aanpak waarin partners als politie en gemeenten, maar ook wijkgerichte (jeugd)werkers, docenten, ouders en jongeren nauw samenwerken” helpen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren ontsporen.