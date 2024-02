EU wil vanaf begin maart geld overmaken naar Oekraïne

Oekraïne kan in principe begin maart de eerste uitbetalingen verwachten als gevolg van het akkoord tussen Europese regeringsleiders over de miljardensteun aan het Oost-Europese land. EU-diplomaten verwachten dat het geld een aantal dagen na goedkeuring van het Europees Parlement wordt overgemaakt. De tijd dringt, want Oekraïne zit in acute geldnood.

Het Europees Parlement stemt eind februari over de overeenkomst en de aangepaste EU-begroting. De verwachting is dat het parlement het hulpvoorstel ter waarde van 50 miljard euro steunt. Kort daarop kan het geld worden overgemaakt. Hoeveel de eerste betalingen zullen bedragen, is nog onbekend. Oekraïne zou de gemiste betalingen voor januari en februari mogen verwachten, zegt een EU-bron, maar anderen wagen zich daar niet aan.

Oekraïne zit zeer om geld verlegen. Zonder extra hulp van zijn bondgenoten zou het land in maart al in betalingsproblemen komen, zeggen EU-bronnen. Dat gevaar is ook met regelmatige steun van de EU niet weggenomen, omdat de regering in Kyiv ook rekent op hulp uit de Verenigde Staten. Die hulp is opgedroogd door een patstelling in de Amerikaanse politiek.

Om de EU-gelden te blijven ontvangen moet Oekraïne de EU wel verzekeren dat het goed terechtkomt. De betalingen zijn aan voorwaarden gebonden die volgens EU-bronnen “de striktste ooit” zijn. Kyiv moet onder meer corruptie bestrijden en de rechtsstaat eerbiedigen.