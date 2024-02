Gewonde door brand in huis in Koog aan de Zaan, huizen ontruimd

In een woning in het Noord-Hollandse Koog aan de Zaan heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. Een vrouw ademde rook in en werd overgebracht naar het ziekenhuis, meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio. Tien omliggende huizen zijn door de rookontwikkeling ontruimd, de bewoners worden in de omgeving opgevangen.

De brand ontstond rond 01.45 uur aan de Breestraat en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Bewoners hoorden kort voor het uitbreken van de brand een knal in de woning, aldus de woordvoerder. Wat de knal heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Rond 05.10 uur was het vuur onder controle. Vijftig vogels in een volière bij de woning hebben de brand niet overleefd.

Het huis waar de brand in heeft gewoed is volgens de woordvoerder niet meer bewoonbaar. De brandweer controleert de ontruimde woningen op de aanwezigheid van rook en verwacht dat de bewoners snel kunnen terugkeren.

Omwonenden werd om de rook aangeraden deuren en ramen te sluiten en ventilatie uit te schakelen.