Meer Oekraïense vluchtelingen hebben een baan

Meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft een baan. Deze groep is toegenomen van 44 procent eind 2022 naar 55 procent eind vorig jaar, meldt statistiekbureau CBS. Ongeveer 78.000 vluchtelingen zijn 15 tot 65 jaar oud, de leeftijd waarop ze zouden kunnen werken.

Oekraïense vluchtelingen hebben geen werkvergunning nodig om aan de slag te kunnen gaan. Overal in de Europese Unie hebben ze recht om te wonen, te werken en te studeren. Ook komen ze in aanmerking voor leefgeld. Die regeling loopt in elk geval tot maart 2025.

Vooral de Oekraïners van 25 tot 45 jaar hebben vaak een baan. Kinderen en jongvolwassenen werken naar verhouding het minst. Tussen mannen en vrouwen is geen verschil.

Ongeveer zeven op de tien Oekraïners werken minstens dertig uur in de week. De Oekraïners werken met name als uitzendkracht of oproepkracht, of met een tijdelijk contract. Bij welke bedrijven ze als uitzendkracht worden ingezet, is volgens het CBS vaak niet na te gaan. Ook wisselen ze relatief vaak van werkgever.