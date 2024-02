Politie: zoeken vermisten Rotterdam begint hopelijk in de middag

De Rotterdamse politie hoopt in de loop van donderdagmiddag te kunnen beginnen met het onder het puin zoeken naar de twee mensen die nog vermist zijn na de explosie van afgelopen maandag.

De ontmanteling van het pand aan de Schammenkamp, in de Zuidwijk, verloopt voorspoedig, zegt een politiewoordvoerder. “We zijn nu bezig het laatste gevaarlijke deel voorzichtig weg te halen. Als dat klaar is, is het veilig en kunnen de hulpverleners het terrein op. Een exacte tijd kan ik nog niet noemen.”

“We hebben zeker wel een vermoeden waar de twee vermisten liggen. En daar beginnen we met zoeken”, zegt de woordvoerder. “Maar dan nog kun je er absoluut niet zeker van zijn of ze daar ook liggen. Er is een hevige explosie geweest, gevolgd door een brand. Er kan nog van alles zijn gebeurd.”

De broer van een van de twee vermisten zei eerder tegen het ANP dat de vermiste mannen collega’s waren bij een garagebedrijf.

Woensdag werd al een andere vermiste door familieleden gevonden. Zij gingen op eigen initiatief zoeken en hebben het lichaam onder het puin vandaan gehaald. Naast de dode en de vermisten raakten nog twee mensen gewond. Tientallen huizen zijn verwoest.