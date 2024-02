Jaren geleden konden leerlingen uit het basisonderwijs en het middelbare onderwijs nog bijles krijgen op school, gewoon na de les of tijdens een begeleid uur voor huiswerk. Tegenwoordig is dit op veel scholen niet meer mogelijk, onder meer door het tekort aan docenten. Toch hebben veel leerlingen extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld om door te kunnen stromen naar een vervolgopleiding waar zij de zinnen op hebben gezet. Aan de andere kant staan de studenten die zoeken naar de ideale bijbaan. Een gouden combinatie, zo blijkt. Steeds meer studenten kiezen voor het geven van bijles als bijbaan. Wij geven je inzicht in de belangrijkste redenen voor deze keuze.

1. Flexibele werktijden

Als student is het jongleren met je studie, sociale leven en bijbaan een echte uitdaging. Het is vaak belangrijk dat een bijbaan veel flexibiliteit biedt, en deze flexibiliteit vind je in het geven van bijles. Geef je bijvoorbeeld bijles wiskunde, dan kun je vaak je eigen werktijden bepalen, wat betekent dat je het makkelijk rond je college-uren en studietijd kunt plannen. Zo houd je controle over je drukke schema en vermijd je de stress van een strikte 9 tot 5 baan.

2. Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Bijles geven is niet alleen een bijbaan. Het is een kans om waardevolle vaardigheden te ontwikkelen. Je leert hoe je complexe concepten op een eenvoudige en begrijpelijke manier kunt uitleggen, verbetert je communicatie- en presentatievaardigheden en ontwikkelt geduld en empathie. Deze vaardigheden zijn niet alleen nuttig in je professionele leven, maar ook in persoonlijke interacties.

3. Verdieping van je eigen kennis

Het oude gezegde ‘door te onderwijzen, leren we’ is absoluut waar. Bijles geven in een vakgebied betekent dat je je eigen kennis van dat onderwerp moet verdiepen. Dit versterkt je begrip en kan zelfs je studieprestaties verbeteren. Het is een uitstekende manier om de materie die je zelf hebt geleerd te herzien en te versterken.

4. Financieel aantrekkelijk

Naast de flexibiliteit en de persoonlijke voordelen, is bijles geven financieel aantrekkelijk. Het uurtarief voor bijles ligt vaak hoger dan bij veel andere studentenbanen. Dit betekent dat je meer kunt verdienen in minder tijd, wat natuurlijk ideaal is als je studie ook veel aandacht vereist.

5. Maatschappelijke bijdrage

Voor veel studenten is de mogelijkheid om een positieve impact te hebben op de levens van jongere leerlingen een belangrijke motivatie om bijles te geven. Met bijles geven help je de leerlingen niet alleen hun leerdoelen te bereiken, maar je ondersteunt ook hun zelfvertrouwen en motivatie. Dit gevoel van voldoening en het maken van een verschil is onbetaalbaar.

6. Afwisselend en uitdagend werk

Elke leerling is anders, wat betekent dat geen enkele bijles hetzelfde is. Deze diversiteit houdt het werk interessant en uitdagend. Je ontwikkelt de vaardigheid om je aan te passen aan verschillende leerstijlen en behoeften, wat elke bijlessessie uniek maakt. Daarnaast kom je ook vaak in contact met ouders en voer je steeds andere gesprekken. Dit komt de eigen ontwikkeling op sociaal gebied ook zeker ten goede. Met het geven van bijles is geen dag hetzelfde, en dat is precies wat het zo leuk maakt.