Zoeken naar lichamen vermisten Rotterdam gestart

Bij het door een explosie getroffen gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid zijn rechercheurs van de Forensische Opsporing begonnen met het zoeken naar de lichamen van twee nog vermiste personen, meldt een verslaggeefster van het ANP.

Waar eerder donderdag de graafmachine nog grote stukken puin verwijderde, gebeurt dat nu met hele kleine beetjes. De politie meldt dat de situatie veilig genoeg is om te gaan zoeken, maar waarschuwt dat dat veel tijd in beslag kan nemen. Medewerkers zoeken nu in het puin naar resten, ziet de verslaggeefster.

De speurders zullen volgens de politie bij het zoeken ook sporen vastleggen en veiligstellen die nodig zijn voor het onderzoek. “Dat onderzoek geeft hopelijk op een later moment de nabestaanden en betrokkenen de antwoorden over wat er heeft plaatsgevonden en hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Woensdag vonden familieleden onder het puin al een lichaam. In totaal raakten drie mensen vermist na de explosie.