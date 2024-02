De ANWB waarschuwt automobilisten dat op meerdere plekken in Nederland boeren protesteren op snelwegen. De A7 ter hoogte van Hoorn is in beide richtingen dicht, zegt een woordvoerster van de ANWB.

In Friesland in de buurt van Drachten zijn boeren de A7 en de N31 opgereden. En bij Utrecht langs de A12 ter hoogte van De Meern is een oprit geblokkeerd en staan hooibalen in brand.