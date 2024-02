Farmers Defence Force wil grenswegen hele weekend blokkeren

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) hoopt dat de actiebereidheid onder boeren de komende dagen groeit en meer collega’s zich aansluiten bij demonstraties in het land en op wegen. Een woordvoerster bevestigt een bericht van het Eindhovens Dagblad dat de groep de grenswegen het hele weekend wil blokkeren. Dit gebeurt al in het zuiden met de grens naar België, mogelijk volgen ook acties in het noorden en oosten van Nederland.

Onder andere op de snelwegen A67 bij Eindhoven en E19/A16 bij Breda blokkeren protesterende boeren de doorgang. FDF roept mensen op zich aan te sluiten bij de al meerdere dagen durende acties van de Belgische collega’s. Daarnaast ziet de groep dat ook regionaal spontane acties ontstaan van “mensen die elkaar en de situatie in de buurt kennen”, aldus de woordvoerster. Volgens haar voeren nu honderden boeren op verschillende plekken actie. “Dat aantal groeit, want de nood neemt toe.”

De boeren willen met de acties bereiken dat demissionair minister van Landbouw Piet Adema in Brussel “een signaal afgeeft” om maatregelen op te heffen. Zo zorgt een maatregel rond het uitrijden van mest er volgens de FDF-woordvoerster voor dat “boeren hun mest niet kwijt kunnen en dieren daardoor met de poten erin komen te staan, omdat het boven de roosters uitkomt.” Mest uitrijden over het land kan volgens haar gezien de weersomstandigheden al wel, maar mag pas over veertien dagen.